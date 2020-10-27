В колониях Тульской области запретили свидания

И прием посылок. Чтобы обезопасить заключенных от коронавирусной инфекции.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Тульской области введены коронавирусные ограничения.

- Ограничения ввели постепенно, чтобы защитить заключенных от заноса инфекции извне, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Приостановлены свидания, прием передач и посылок (кроме лекарств).

Ограничения действуют до особого указания. Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.