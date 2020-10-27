Болельщики тульского «Арсенала»: «Мы не хотим видеть вместо футбола стадное топтание на поле»
О своем недовольстве болельщики написали целый пост в паблике ВК, к которому глубокомысленно прикрепили композицию Виктора Цоя «Перемен».
Фанаты тульского «Арсенала» в группе ВК написали пост, адресованный клубу.
Болельщики недовольны разгромным поражением от ЦСКА и тренерской работой Сергея Подпалого.
Напомним, туляки вчера, 26 октября, проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:5.
Публикуем обращение болельщиков полностью:
«Мы не хотим видеть вместо футбола стадное топтание на поле.
Мы не хотим наблюдать безвольное сползание команды в пропасть.
Мы не хотим, чтобы сотрудники клуба разговаривали с болельщиками через губу, строя из себя обиженных героев труда.
Мы хотим диалога и общения с клубом.
Мы хотим, чтобы болельщики стали для клуба не обузой и помехой, а целью.
Мы хотим, чтобы именно ради этой цели клуб строил свою работу.
Мы хотим, чтобы «Арсенал» был семьей не только потому, что туда приводят на работу детей и родственников. И чтобы болельщики были важной частью этой семьи.
Мы хотим чувствовать, что это наш клуб. От нашей плоти и крови. А не игрушка, кошелек или лесопилка.
Мы хотим, чтобы игроки на поле не ходили пешком, а бились и отдавали себя. Чтобы в команде остались те, для кого «Арсенал» не пустой звук и не очередной привал со стабильной зарплатой.
Мы хотим, чтобы тренер не мямлил, а был лидером, строил игру и управлял командой.
Мы хотим, чтобы руководство держало ответ перед болельщиками за свои решения и действия. Всегда, а не только в пору успехов. И не искало глупые оправдания просчетам и ошибкам.
Мы хотим, чтобы имя «Арсенала» звучало громко и гордо.
Мы хотим, чтобы «Арсенал» снова стал «Арсеналом», тем, который мы когда-то полюбили.
Мы «Арсенал». И мы будем услышаны».
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