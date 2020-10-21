«Текстильщик» – «Арсенал»: Идем дальше!

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Из-за проблем с сертификацией стадиона команда из Иваново была вынуждена перенести кубковую встречу с «Арсеналом» на поле академии «Спартака». Следовательно, футболисты «Текстильщика» являлись лишь номинальными хозяевами. Дополнительного преимущества в виде родных стен в этой встрече не было ни тех, ни у других. Однако стоит отдать должное болельщикам «Арсенала», которые большой командой приехали в столицу поддержать любимый клуб и всю игру гнали его вперед.

Переходя к игре, нельзя не остановиться на составе туляков. На эту встречу, памятуя о ближайшем поединке с ЦСКА, тренерский штаб выпустил не самый оптимальный состав, дав тем самым возможность отдохнуть своим лидерам. С первых минут вышли Шамов, Рассказов, Сокол, Довбня, Бауэр, Кадири, Кингс, Ковалев, Панченко, Хлусевич и Минаев.

Как и полагается команде выше рангом, коей является «Арсенал», туляки с первых минут взял инициативу под свой контроль. В дебюте матча Панченко мог открывать счет. Хлусевич тонко покатил на Кирилла, тот пробил в одно касание, но попал в сетку с обратной стороны. Хороший момент был у Бауэра – защитник оказался без опеки в штрафной, получил точный пас с фланга и пробил в дальний угол, голкипер «Текстильщика» потащил сложный мяч.

К 30-й минуте оружейники имели солидный перевес по владению мячом – 75 на 25%, но превратить игровое преимущество в забитые мячи никак не могли.

Под занавес тайма героем мог стать Ковалев. Бауэр поменялся флангами с партнером и прострелил справа вдоль ворот, белорусскому полузащитнику не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу. По ходу первой половины оружейники выглядели солиднее своего соперника, но на перерыв команду ушли с нулями на табло.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Наша команда продолжала давить, но хозяева сидели в глухой обороне. Неплохие возможности забить вновь были у Панченко и Бауэра, но удары канониров предательски не шли в цель. Чуть ли не единственный момент у наших ворот футболисты из Иваново получили за пять минут до конца.

Хорошо известный по выступлению за наш клуб Хызыр Аппаев мог выбежать один на один с Шамовым. Защитнику Артему Соколу пришлось ценой красной карточки останавливать скоростного нападающего «Текстильщика». Оставшись вдесятером, туляки продолжали атаковать, но забить так и не смогли. А победителя этой встречи, и, следовательно, группы, определила серия пенальти.

Как и в матче с белгородским «Салютом» команду вновь спас Егор Шамов. Голкипер потащил удары Фомина и Сидоров с одиннадцатиметровой отметки и вывел команду в 1/8 финала. Сложным получился для нас этот групповой этап, но, как говорится, победителей не судят.

«Арсенал» идет дальше и в отличном настроении готовится к очередному поединку в чемпионате. Напомним, что 26 октября наша команда на выезде сыграет против столичного ЦСКА. Начало – в 19.00.

«Текстильщик» Иваново – «Арсенал» – 0:0, по пенальти 3:4

21 октября. Москва. Стадион академии «Спартака» имени Федора Черенкова. Судьи Сергей Куликов (Саранск), Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж).

Серия пенальти: Фомин – 0:0 (вратарь), Бурлак – 0:1, Романенко – 1:1, Бауэр – 1:2, Мнацаканян – 2:2, Панченко – 2:3, Аппаев – 3:3, Ломовицкий – 3:4, Сидоров – 3:4 (вратарь).

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Обивалин, Морозов, Макушкин, Горюшкин, Мухаметзянов (Мнацаканян, 64), Батов (Маричев, 46), Мосейчук (Романенко, 46), Бачинский (Аппаев, 64), Сидоров.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Сокол, Бауэр, Мохаммед (Э. Кангва, 67), К. Кангва, Хлусевич (Бурлак, 88), Ковалев (Ломовицкий, 54), Панченко, Минаев (Аджоев, 46).

Предупреждения: К. Кангва (14), Морозов (47), Фомин (54). На 84-й минуте удален Сокол.

Удары (в створ): 8 (3) – 20 (13). Угловые: 0 – 9. Голевые моменты: 2 – 4.

Автор: Сергей Малютин