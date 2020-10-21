новости
новости
Регистрация
«Текстильщик» – «Арсенал»: Идем дальше!
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Текстильщик» – «Арсенал»: Идем дальше!

Оружейники одержали победу над «Текстильщиком» в серии пенальти и прошли в 1/8 финала Бетсити-Кубка России.

Из-за проблем с сертификацией стадиона команда из Иваново была вынуждена перенести кубковую встречу с «Арсеналом» на поле академии «Спартака». Следовательно, футболисты «Текстильщика» являлись лишь номинальными хозяевами. Дополнительного преимущества в виде родных стен в этой встрече не было ни тех, ни у других. Однако стоит отдать должное болельщикам «Арсенала», которые большой командой приехали в столицу поддержать любимый клуб и всю игру гнали его вперед.

Переходя к игре, нельзя не остановиться на составе туляков. На эту встречу, памятуя о ближайшем поединке с ЦСКА, тренерский штаб выпустил не самый оптимальный состав, дав тем самым возможность отдохнуть своим лидерам. С первых минут вышли Шамов, Рассказов, Сокол, Довбня, Бауэр, Кадири, Кингс, Ковалев, Панченко, Хлусевич и Минаев.

Как и полагается команде выше рангом, коей является «Арсенал», туляки с первых минут взял инициативу под свой контроль. В дебюте матча Панченко мог открывать счет. Хлусевич тонко покатил на Кирилла, тот пробил в одно касание, но попал в сетку с обратной стороны. Хороший момент был у Бауэра – защитник оказался без опеки в штрафной, получил точный пас с фланга и пробил в дальний угол, голкипер «Текстильщика» потащил сложный мяч.

К 30-й минуте оружейники имели солидный перевес по владению мячом – 75 на 25%, но превратить игровое преимущество в забитые мячи никак не могли.

Под занавес тайма героем мог стать Ковалев. Бауэр поменялся флангами с партнером и прострелил справа вдоль ворот, белорусскому полузащитнику не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу. По ходу первой половины оружейники выглядели солиднее своего соперника, но на перерыв команду ушли с нулями на табло.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Наша команда продолжала давить, но хозяева сидели в глухой обороне. Неплохие возможности забить вновь были у Панченко и Бауэра, но удары канониров предательски не шли в цель. Чуть ли не единственный момент у наших ворот футболисты из Иваново получили за пять минут до конца.

Хорошо известный по выступлению за наш клуб Хызыр Аппаев мог выбежать один на один с Шамовым. Защитнику Артему Соколу пришлось ценой красной карточки останавливать скоростного нападающего «Текстильщика». Оставшись вдесятером, туляки продолжали атаковать, но забить так и не смогли. А победителя этой встречи, и, следовательно, группы, определила серия пенальти.

Как и в матче с белгородским «Салютом» команду вновь спас Егор Шамов. Голкипер потащил удары Фомина и Сидоров с одиннадцатиметровой отметки и вывел команду в 1/8 финала. Сложным получился для нас этот групповой этап, но, как говорится, победителей не судят.

«Арсенал» идет дальше и в отличном настроении готовится к очередному поединку в чемпионате. Напомним, что 26 октября наша команда на выезде сыграет против столичного ЦСКА. Начало – в 19.00.

«Текстильщик» Иваново – «Арсенал» – 0:0, по пенальти 3:4

21 октября. Москва. Стадион академии «Спартака» имени Федора Черенкова. Судьи Сергей Куликов (Саранск), Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж).

Серия пенальти: Фомин – 0:0 (вратарь), Бурлак – 0:1, Романенко – 1:1, Бауэр – 1:2, Мнацаканян – 2:2, Панченко – 2:3, Аппаев – 3:3, Ломовицкий – 3:4, Сидоров – 3:4 (вратарь).

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Обивалин, Морозов, Макушкин, Горюшкин, Мухаметзянов (Мнацаканян, 64), Батов (Маричев, 46), Мосейчук (Романенко, 46), Бачинский (Аппаев, 64), Сидоров.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Сокол, Бауэр, Мохаммед (Э. Кангва, 67), К. Кангва, Хлусевич (Бурлак, 88), Ковалев (Ломовицкий, 54), Панченко, Минаев (Аджоев, 46).

Предупреждения: К. Кангва (14), Морозов (47), Фомин (54). На 84-й минуте удален Сокол.

Удары (в створ): 8 (3) – 20 (13). Угловые: 0 – 9. Голевые моменты: 2 – 4.

 

Автор: Сергей Малютин

Галерея
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 1
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 2
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 3
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 4
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 5
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 6
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 7
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 8
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 9
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 10
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 11
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 12
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 13
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 14
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 15
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 16
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 17
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 18
Матч "Текстильщик" - "Арсенал", Фото: 19
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Матч Текстильщик - Арсеналфутболвыездной матчматч Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 22 октября
Где в Туле отключат свет 22 октября
В Мясново развернут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19
В Мясново развернут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.