Где в Туле отключат свет 22 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Дзержинского, 13-19,

ул. Советская, 71, 73,

ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),

ул. Р. Люксембург, 3,

Павшинский мост, 2,

ул. Пролетарская, 19,

пр-т Ленина, 59, 57, 61,

ул. Л. Толстого, 114-г, 114-б, 81,

ул. М. Тореза, 2, 4,

ул. Баженова, 2,

ул. Ушинского, 35-48,

п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,

ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20,

ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,

СНТ «Шахтёрский».