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Где в Туле отключат свет 22 октября

Где в Туле отключат свет 22 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Дзержинского, 13-19,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • Павшинский мост, 2,
  • ул. Пролетарская, 19,
  • пр-т Ленина, 59, 57, 61,
  • ул. Л. Толстого, 114-г, 114-б, 81,
  • ул. М. Тореза, 2, 4,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Ушинского, 35-48,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
  • ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20,
  • ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
  • СНТ «Шахтёрский».
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