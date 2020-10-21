Где в Туле отключат свет 22 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 13-19,
- ул. Советская, 71, 73,
- ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 3,
- Павшинский мост, 2,
- ул. Пролетарская, 19,
- пр-т Ленина, 59, 57, 61,
- ул. Л. Толстого, 114-г, 114-б, 81,
- ул. М. Тореза, 2, 4,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Ушинского, 35-48,
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
- ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20,
- ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
- СНТ «Шахтёрский».
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