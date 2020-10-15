Автор тульского памятника с пропавшими храмами предложила перенести скульптуру в безопасное место

Марина Логунова – На данный момент в макете «Исторический центр Тулы 1913 года» утеряны Покровский храм, колокольня Спасо-Преображенского храма и шпиль на еще одной колокольне. Спасо-Преображенский храм также был отломан. Сейчас он находится у меня благодаря неравнодушной жительнице, которая вовремя сообщила мне об этом, и я успела забрать его на реставрацию.

Как коренной житель Тулы я переживаю за красоту и облик родного города, за сохранность памятников и арт-объектов. И с сожалением отмечу, что макет «Исторический центр Тулы 1913 года» уже четыре года регулярно повреждают вандалы. Он постепенно угасает, теряет свою ценность. Место, где находится макет, не защищает его от покушений, пыль и реагенты с дороги также негативно сказываются на металле.

Вдохнуть в макет новую жизнь можно, перенеся его в другое, более подходящее место. Я предлагаю установить памятник, например, в пешеходной зоне или на территории кремля. Предложение я готова представить администрации города. Эту идею я также озвучила в Союзе архитекторов Тулы и 14 октября получила их поддержку в вопросе переноса.