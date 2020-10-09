Футболиста «Арсенала» вызвали в сборную России

Фото: РФС.

Накануне вечером Максим Беляев присоединился к национальной команде в Новогорске.

Центральный защитник «Арсенала» Максим Беляев получил приглашение в национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

29-летний арсеналец проведет учебно-тренировочный сбор перед матчами Лиги наций. 11 октября сборная встретится с Турцией, 14-го — с Венгрией. Обе встречи состоятся в Москве.

Напомним, в сборной России Максим Беляев дебютировал в ноябре прошлого года. Это был отборочный матч Евро-2020 с Сан-Марино.