В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса: нужна помощь очевидцев происшествия

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Если вы стали свидетелем аварии или располагаете записью с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону 8 (905) 626-03-51.

« МКП « Тулгорэлектротранс » ищет свидетелей ДТП, которое произошло 5 октября этого года, в период с 20.03 до 20.10 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, напротив дома № 299 (в районе станции Северная).

Водитель следовавшего по маршрута № 51 автобуса Iveco совершил наезд на водителя троллейбуса.

В результате мужчина получил тяжкие травмы и до сих пор находится в больнице.