Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса: нужна помощь очевидцев происшествия
Если вы стали свидетелем аварии или располагаете записью с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону 8 (905) 626-03-51.
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МКП « Тулгорэлектротранс» ищет свидетелей ДТП, которое произошло 5 октября этого года, в период с 20.03 до 20.10 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, напротив дома № 299 (в районе станции Северная).
Водитель следовавшего по маршрута № 51 автобуса Iveco совершил наезд на водителя троллейбуса.
В результате мужчина получил тяжкие травмы и до сих пор находится в больнице.
Для установления всех обстоятельств происшествия очень нужна помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем этой аварии или располагаете записью с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону
8 (905) 626-03-51; адрес эл. почты: revizor@ tulatrans. ru
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