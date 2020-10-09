новости
новости
Регистрация
В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса: нужна помощь очевидцев происшествия
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса: нужна помощь очевидцев происшествия

Если вы стали свидетелем аварии или располагаете записью с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону 8 (905) 626-03-51.

«МКП «Тулгорэлектротранс» ищет свидетелей ДТП, которое произошло 5  октября этого года, в период с 20.03 до 20.10 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, напротив дома № 299 (в районе станции Северная).
 
Водитель следовавшего по маршрута № 51 автобуса Iveco совершил наезд на водителя троллейбуса. 
В результате мужчина получил тяжкие травмы и до сих пор находится в больнице.
Для установления всех обстоятельств происшествия очень нужна помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем этой аварии или располагаете записью с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону 8 (905) 626-03-51; адрес эл. почты: revizor@tulatrans.ru
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
розыск очевидцевпроисшествиясбили пешехода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболиста «Арсенала» вызвали в сборную России
Футболиста «Арсенала» вызвали в сборную России
Штурм, задержание преступника и силовые приемы: в Туле отметили День СОБР
Штурм, задержание преступника и силовые приемы: в Туле отметили День СОБР
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.