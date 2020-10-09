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Тульская воспитательница заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе

Тульская воспитательница заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе

В нем отличилась Наталья Харькова.

Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания». Этот конкурс состоялся уже в девятый раз.
 
Второе место в номинации «Специальная премия «За работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми» заняла воспитательница Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4 Наталья Харькова.
 
Наталья Харькова – педагог высшей квалификационной категории, работает в Щекино с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Индивидуальный подход к каждому ребенку, доверительные отношения с воспитанниками позволяют добиваться устойчивых положительных результатов в адаптации, воспитании и развитии детей, создавать в учреждении обстановку домашнего уюта и комфорта.
 
Благодаря ее работе за последние три года 46 детей были возвращены в родные семьи.
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