Тульская воспитательница заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе

Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания». Этот конкурс состоялся уже в девятый раз.

Второе место в номинации «Специальная премия «За работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми» заняла воспитательница Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4 Наталья Харькова.

Наталья Харькова – педагог высшей квалификационной категории, работает в Щекино с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Индивидуальный подход к каждому ребенку, доверительные отношения с воспитанниками позволяют добиваться устойчивых положительных результатов в адаптации, воспитании и развитии детей, создавать в учреждении обстановку домашнего уюта и комфорта.

Благодаря ее работе за последние три года 46 детей были возвращены в родные семьи.