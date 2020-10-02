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В академию ПФК «Арсенал» объявлен дополнительный набор
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

В академию ПФК «Арсенал» объявлен дополнительный набор

Просмотр детей состоится 10 октября на стадионе «Металлург».

Центр подготовки юных футболистов – академия «Арсенал» объявляет дополнительный конкурсный отбор детей в команды 2004 – 2011 годов рождения.
 
Просмотр детей состоится 10 октября по адресу: Тула, ул. Кутузова, 229 (стадион «Металлург»).
 
Начало просмотра детей 2008 – 2011 г. р. – 12.00.
 
Начало просмотра детей 2004 – 2007 г. р. – 13.30.
 
Для участия в просмотре необходимо иметь при себе: спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную медицинской организацией по месту проживания футболиста не позднее чем за 3 дня до просмотра, свидетельство о рождении.
 
Без медицинских справок в допуске к просмотру будет отказано.
 
Предварительная регистрация по телефону 8 (4872) 52-52-87.
 
В случае неблагоприятных погодных условий просмотр может быть перенесен в манеж Центрального стадиона.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:22 0
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