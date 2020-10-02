В Туле осудили заведующую общежитием ТулГУ

В августе у нескольких студентов, проживающих на Оружейной, 1-б, выявили коронавирус, но противоэпидемические мероприятия в здании не проводились.

Заведующая общежитием ТулГУ заплатит штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Судом установлено, что 22 августа эксперты Роспотребнадзора установили, что в общежитии ТулГУ на улице Оружейной, 1б не проводятся в полном объеме противоэпидемические мероприятия.

Несмотря на то, что в здании был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции, в общежитии не проводилась дезинфекция помещения.

Кроме этого, в общежитии отсутствовали мешки для сбора использованных масок, на втором этаже общежития в выходные дни не была организована и не проводилась уборка мест общего пользования, отсутствовала дата приготовления дезинфицирующего раствора, некоторые контактные лица, проживающие на третьем этаже, выходили в места общего пользования без масок; в помещении изолятора, где временно находились контактные люди по COVID-2019, не было условий для соблюдения личной гигиены и мытья рук (в туалетной комнате отсутствовала вода); не осуществлялся контроль за обеззараживанием воздуха в помещениях.

Решением суда заведующая общежитием ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» признана виновной в бездействии при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и заплатит штраф в 50 тысяч рублей.