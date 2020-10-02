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В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска

В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска

Это первая ласточка в проекте, задуманном музыкантом Митей Кузнецовым из Рыбинска.

Вывеска появилась в Музейном квартале на улице Металлистов. Дореволюционной вывеской украшена сувенирная лавка. Об идее оформить такими вывесками исторический центр города Myslo писал здесь.

Идея принадлежит жителю Рыбинска Ярославской области Мите Кузнецову.

Недавно он устроил в своем городе «революцию»: предложил заменить все вывески в историческом центре на дореволюционные. Власти идею поддержали. Оформленная в дореволюционном стиле локация внезапно стала достопримечательностью Рыбинска, фото есть в галерее здесь.

 

Галерея
В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска, Фото: 1
В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска, Фото: 2
В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска, Фото: 3
В Музейном квартале Тулы появилась дореволюционная вывеска, Фото: 4
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 14:42 +1
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