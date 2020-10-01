«Тулица» приглашает болельщиков на домашний матч с «Протоном»

Фото из архива MySlo

В Туле стартовала продажа билетов на матч четвертого тура Суперлиги PARIMATCH, в котором наша «Тулица» сыграет с «Протоном» из Саратова.

Игра состоится в субботу, 3 октября, в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал».

Билеты можно купить здесь, а также в точках распространения – в ТРЦ «Гостиный двор» и палатке «Тульские мероприятия» (расположена напротив входа в Городской концертный зал).

Приходите, девчонкам нужна ваша поддержка!