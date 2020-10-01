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Туляков предупреждают о повышенной пожароопасности
Фото из архива MySlo

Туляков предупреждают о повышенной пожароопасности

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасного поведения.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 и 3 октября в юго-восточных районах Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах – не разводите костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не оставляйте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 112 и 101.

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