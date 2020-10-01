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Туляков предупреждают о повышенной пожароопасности
Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасного поведения.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 и 3 октября в юго-восточных районах Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности:
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
- Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах – не разводите костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не оставляйте непогашенные спички, окурки.
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 112 и 101.
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