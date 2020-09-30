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«Академия Михайлова» одержала первую домашнюю победу
фото: пресс-служба регионального правительства

«Академия Михайлова» одержала первую домашнюю победу

Обыграли команду «СКА-Варяги» со счетом 3:2.

Вчера, 29 сентября, в Туле состоялся очередной матч Молодежной хоккейной лиги.
 
«Академия Михайлова» принимала команду «СКА-Варяги» из Ленинградской области и одержала победу со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у «академиков» отметились Владимир Михайлаки, Кирилл Дегтярев и Алексей Костерев.
 
Хоккеистов с победой поздравил губернатор Тульской областиАлексей Дюмин:
 
- Первая победа наших хоккеистов в новых родных стенах. Сегодня ребята проявили крепкий мужской хоккейный характер. Мы только начали, впереди новые свершения - заявил Алексей Дюмин.
 
Еще один матч со «СКА-Варягами» пройдет в Туле сегодня, 30 сентября, в 19:00.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:38 +2
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хоккейспортАкадемия МихайловапобедаАлексей Дюмин

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