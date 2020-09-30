«Академия Михайлова» одержала первую домашнюю победу

фото: пресс-служба регионального правительства

Вчера, 29 сентября, в Туле состоялся очередной матч Молодежной хоккейной лиги.

«Академия Михайлова» принимала команду «СКА-Варяги» из Ленинградской области и одержала победу со счетом 3:2.



Заброшенными шайбами у «академиков» отметились Владимир Михайлаки, Кирилл Дегтярев и Алексей Костерев.

Хоккеистов с победой поздравил губернатор Тульской областиАлексей Дюмин:

- Первая победа наших хоккеистов в новых родных стенах. Сегодня ребята проявили крепкий мужской хоккейный характер. Мы только начали, впереди новые свершения - заявил Алексей Дюмин.

Еще один матч со «СКА-Варягами» пройдет в Туле сегодня, 30 сентября, в 19:00.