В Плавске женщина пыталась зарезать знакомого
Мужчина сумел отбиться от 38-летней подруги. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
В Плавске 38-летняя местная жительница подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По предварительным данным, днем 21 сентября женщина распивала спиртное в компании 48-летнего знакомого.
Парочка поссорилась и подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом.
Потерпевший сумел отбиться от накинувшейся на него женщины и, таким образом, избежать гибели.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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