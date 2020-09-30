В Плавске женщина пыталась зарезать знакомого

Мужчина сумел отбиться от 38-летней подруги. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Плавске 38-летняя местная жительница подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, днем 21 сентября женщина распивала спиртное в компании 48-летнего знакомого.

Парочка поссорилась и подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом.



Потерпевший сумел отбиться от накинувшейся на него женщины и, таким образом, избежать гибели.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.