новости
новости
Регистрация
В Плавске женщина пыталась зарезать знакомого

В Плавске женщина пыталась зарезать знакомого

Мужчина сумел отбиться от 38-летней подруги. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Плавске 38-летняя местная жительница подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, днем 21 сентября женщина распивала спиртное в компании 48-летнего знакомого. 
 
Парочка поссорилась и подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом.

Потерпевший сумел отбиться от накинувшейся на него женщины и, таким образом, избежать гибели.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. 
 
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:13 0
Другие статьи по темам
Прочее
ПлавскпроисшествияСУ СК России по Тульской областипоножовщина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Белевские сладости» угостили туляков в День города пастилой, смоквой и зефиром
«Белевские сладости» угостили туляков в День города пастилой, смоквой и зефиром
«Академия Михайлова» одержала первую домашнюю победу
«Академия Михайлова» одержала первую домашнюю победу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.