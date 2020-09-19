Более тысячи туляков поучаствовали в массовом забеге и велопробеге: фоторепортаж
Спортивные мероприятия приурочены ко Дню оружейника.
19 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им.
Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
- Мы впервые проводим такие масштабные спортивные мероприятия в День оружейника. И, уверен, это станет доброй традицией. Тула — не только столица русского оружия, но и город, в котором любят спорт, — отметил Журавлев.
Одновременно с забегом на площади Ленина состоялся велопробег «Тула Оружейная». Принять участие в нем мог каждый желающий. Маршрут проходил по улице Металлистов, Казанской набережной, скверу «Кремлевский сад» и завершился на площади Ленина.
По окончании мероприятия самому юному и самому возрастному участнику вручили ценные призы.