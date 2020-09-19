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Более тысячи туляков поучаствовали в массовом забеге и велопробеге: фоторепортаж
Фото правительства Тульской области и ГУ ТО "Тульские парки".

Более тысячи туляков поучаствовали в массовом забеге и велопробеге: фоторепортаж

Спортивные мероприятия приурочены ко Дню оружейника.

19 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова Тулы состоялся массовый забег «Бегущие сердца оружейников». В нем приняли участие около 850 человек. Это не только сотрудники оборонных предприятий, но и все желающие.

Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

- Мы впервые проводим такие масштабные спортивные мероприятия в День оружейника. И, уверен, это станет доброй традицией. Тула — не только столица русского оружия, но и город, в котором любят спорт, — отметил Журавлев.

Галерея
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 1
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 2
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 3
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 4
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 5
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 6
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 7
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 8
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 9
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 10
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 11
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 12
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 13
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 14
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 15
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 16
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 17
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 18
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 19
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Одновременно с забегом на площади Ленина состоялся велопробег «Тула Оружейная». Принять участие в нем мог каждый желающий. Маршрут проходил по улице Металлистов, Казанской набережной, скверу «Кремлевский сад» и завершился на площади Ленина.

По окончании мероприятия самому юному и самому возрастному участнику вручили ценные призы.

Галерея
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 1
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 2
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 3
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 4
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 5
Спортивные мероприятия ко Дню оружейника, Фото: 6
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