Более тысячи туляков поучаствовали в массовом забеге и велопробеге: фоторепортаж

Фото правительства Тульской области и ГУ ТО "Тульские парки".

19 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова Тулы состоялся массовый забег «Бегущие сердца оружейников». В нем приняли участие около 850 человек. Это не только сотрудники оборонных предприятий, но и все желающие.

Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

- Мы впервые проводим такие масштабные спортивные мероприятия в День оружейника. И, уверен, это станет доброй традицией. Тула — не только столица русского оружия, но и город, в котором любят спорт, — отметил Журавлев.

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Одновременно с забегом на площади Ленина состоялся велопробег «Тула Оружейная». Принять участие в нем мог каждый желающий. Маршрут проходил по улице Металлистов, Казанской набережной, скверу «Кремлевский сад» и завершился на площади Ленина.

По окончании мероприятия самому юному и самому возрастному участнику вручили ценные призы.