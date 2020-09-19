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В Туле мигрант-нелегал таксовал на учебной машине
Фото ГИБДД по г.Тула.

В Туле мигрант-нелегал таксовал на учебной машине

В этой истории странно всё.

18 сентября в Туле на ул. Вильямса сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Дэу Нексия». Выяснилось, что водитель — гражданин Узбекистана, который незаконно находится на территории России по поддельным документам на другое имя.

Кроме того, машина принадлежит не ему, а жительнице Москвы. Интересно, что в «Дэу» установлено оборудование для обучения вождению — дополнительные педали сцепления и тормоза. А использовалось авто как нелегальное такси.

По решению суда мужчина подвергся административному аресту и содержится в спецприемнике УМВД по городу Туле. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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