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Нерешенная годами проблема: В Туле на Зеленстрое вновь рекой течет канализация

Нерешенная годами проблема: В Туле на Зеленстрое вновь рекой течет канализация

Местные жители жалуются на ужасную вонь во дворах.

Об очередном разливе канализации на проспекте Ленина за домом № 149 Myslo сообщили жители. Судя по всему, засоренный колодец не справляется с потоком сточных вод, и все нечистоты бурным ручьем текут в расположенные рядом пруды.
 

Жильцы подчеркивают, что прошлый раз из-за этого в прудах подохли сотни рыб. Сейчас ситуация рискует повториться.
 
Жители уверены, что проблема с канализацией связана с тем, что сети бесхозные. Еще год назад губернатор поручал руководству администрации Тулы разобраться в этом вопросе. Но по какой-то причине он так и остался нерешенным.
 
По словам местных, сегодня они обратились на горячую линию губернатора. Их соединили с дежурным по городу и пообещали найти подрядчика, который попытается прочистить колодец.
 

Отметим, что об этой проблеме Myslo писал неоднократно. Прочитать можно по ссылкам:

«В Туле на Зеленстрое в пруд вновь сливается канализация«

 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 14:50 +5
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