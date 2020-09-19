Нерешенная годами проблема: В Туле на Зеленстрое вновь рекой течет канализация
Местные жители жалуются на ужасную вонь во дворах.
Об очередном разливе канализации на проспекте Ленина за домом № 149 Myslo сообщили жители. Судя по всему, засоренный колодец не справляется с потоком сточных вод, и все нечистоты бурным ручьем текут в расположенные рядом пруды.
Жильцы подчеркивают, что прошлый раз из-за этого в прудах подохли сотни рыб. Сейчас ситуация рискует повториться.
Жители уверены, что проблема с канализацией связана с тем, что сети бесхозные. Еще год назад губернатор поручал руководству администрации Тулы разобраться в этом вопросе. Но по какой-то причине он так и остался нерешенным.
По словам местных, сегодня они обратились на горячую линию губернатора. Их соединили с дежурным по городу и пообещали найти подрядчика, который попытается прочистить колодец.
Отметим, что об этой проблеме Myslo писал неоднократно. Прочитать можно по ссылкам:
«В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды«
«Массовая гибель рыбы в тульском пруду: жители обвиняют управляющую компанию«
«На Зеленстрое в Туле устранили аварию на канализационных сетях«
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