Нерешенная годами проблема: В Туле на Зеленстрое вновь рекой течет канализация

Об очередном разливе канализации на проспекте Ленина за домом № 149 Myslo сообщили жители. Судя по всему, засоренный колодец не справляется с потоком сточных вод, и все нечистоты бурным ручьем текут в расположенные рядом пруды.

Жильцы подчеркивают, что прошлый раз из-за этого в прудах подохли сотни рыб. Сейчас ситуация рискует повториться.

По словам местных, сегодня они обратились на горячую линию губернатора. Их соединили с дежурным по городу и пообещали найти подрядчика, который попытается прочистить колодец.