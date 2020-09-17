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Молодежка тульского «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»
Фото: пресс-служба ПФК «Сочи».

Молодежка тульского «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»

Игра состоялась на выезде и закончилась со счетом 0:0. Основные составы команд сыграют в это воскресенье.

Вчера, 16 сентября, в Сочи состоялся матч второго тура молодежного футбольного первенства.

Местный клуб с одноименным названием принимал тульский «Арсенал».

Игра, не изобиловавшая опасными моментами, завершилась закономерной ничьей – 0:0.

Напомним, основные составы команд в рамках Российской премьер-лиги сыграют уже в это воскресенье в Туле.

Начало матча в 14.00. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:48 0
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