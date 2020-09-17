Фото: пресс-служба ПФК «Сочи».
Молодежка тульского «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»
Игра состоялась на выезде и закончилась со счетом 0:0. Основные составы команд сыграют в это воскресенье.
Вчера, 16 сентября, в Сочи состоялся матч второго тура молодежного футбольного первенства.
Местный клуб с одноименным названием принимал тульский «Арсенал».
Игра, не изобиловавшая опасными моментами, завершилась закономерной ничьей – 0:0.
Напомним, основные составы команд в рамках Российской премьер-лиги сыграют уже в это воскресенье в Туле.
Начало матча в 14.00.