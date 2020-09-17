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Возле Шатска неизвестный водитель сбил косулю
Фото: Александр Подовалов.

Возле Шатска неизвестный водитель сбил косулю

Труп животного лежит на обочине дороги.

Сегодня, 17 сентября, на объездной дороге около Шатска неизвестный водитель сбил косулю.

Фото мертвого животного в редакцию Myslo прислал читатель, обеспокоенный тем, что труп косули до сих пор не убрали с обочины:

– Тело животного лежит там с самого утра, его или собаки разорвут на части и растащат по трассе, или оно просто будет там разлагаться, издавая сумасшедшие «ароматы».

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сегодня, в 13:12 0
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