Возле Шатска неизвестный водитель сбил косулю

Фото: Александр Подовалов.

Сегодня, 17 сентября, на объездной дороге около Шатска неизвестный водитель сбил косулю.

Фото мертвого животного в редакцию Myslo прислал читатель, обеспокоенный тем, что труп косули до сих пор не убрали с обочины:

– Тело животного лежит там с самого утра, его или собаки разорвут на части и растащат по трассе, или оно просто будет там разлагаться, издавая сумасшедшие «ароматы».