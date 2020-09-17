Фото: Александр Подовалов.
Возле Шатска неизвестный водитель сбил косулю
Труп животного лежит на обочине дороги.
Сегодня, 17 сентября, на объездной дороге около Шатска неизвестный водитель сбил косулю.
Фото мертвого животного в редакцию Myslo прислал читатель, обеспокоенный тем, что труп косули до сих пор не убрали с обочины:
– Тело животного лежит там с самого утра, его или собаки разорвут на части и растащат по трассе, или оно просто будет там разлагаться, издавая сумасшедшие «ароматы».
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