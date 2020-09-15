В тульской колонии за бензобаком ГАЗели с продуктами нашли мобильники

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Накануне в тульской ИК-2 при досмотре заезжавшей в производственную зону учреждения ГАЗели с продуктами нашли «запрещенку». На раме за бензобаком обнаружили два зарядных устройства, сим-карту и три мобильных телефона. Сейчас по данному факту ведется проверка, выясняются обстоятельства и круг лиц, причастных к происшествию.

Вторую попытку предотвратили сотрудники оперативного отдела ИК-6 в Новомосковске. Они задержали на прилегающей к колонии территории внешней запретной зоны 23-летнего жителя Ленинского района. Мужчина пытался перебросить через ограждение сверток с четырьмя смартфонами и пятью сим-картами.

«Из объяснения гражданина установлено, что данные запрещенные предметы предназначались одному из осужденных. По данному факту проводиться проверка, на злоумышленника составлены материалы по ст. 19.12 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.