Примадонна, решала и атака титанов: осенний киносезон объявляем открытым

Эта осень, пожалуй, станет одной из самых ярких в истории современного кинематографа.

С конца зимы киноиндустрия брала паузу и одну за другой переносила яркие премьеры. И это неудивительно: кинозалы не работали, а людей в этот период занимали совсем другие вопросы.

Но осень стала периодом возрождения синематографа. С начала сентября на экран выходят новинки — «Мулан», «Самоизоляция», на подходе новая лента про Джеймса Бонда и многое другое.

Мы подготовили подборку фильмов, которые можно посмотреть дома уже сейчас. И что самое главное, бесплатно. В этом нам помог оператор Tele2, который в разгар пандемии запустил специальный проект — «Дом по другим правилам». На сайте собраны бесплатные фильмы, лекции, спортивные тренировки и т. д.

Итак, готовьте попкорн и включайте интернет.

«Решала 2» (18+). Если вы любитель приключений, комедий и… немного андеграунда, то этот отечественный фильм точно для вас. В истории расскажут о жизни тех, кто управляет рудниками и привык нестандартно решать вопросы.

«Примадонна» (16+) — легкая комедия о певице, которая лишена слуха и голоса, но самозабвенно выступает и собирает овации. Ничего не напоминает? Ну ладно, вернемся к описанию ленты. Играют в фильме неподражаемые Мэрил Стрип, Хью Грант и Сэймон Хелберг.

Венчают нашу тройку лидеров — первая и вторая части японской саги «Атака титанов» (16+). Если вы любители красочной фантастики, то картина полностью завладеет вашим вниманием. В ней вы узнаете, как жители борются с титанами и отвоевывают захваченную Землю.

Кстати, кинопросмотры можно устроить и на даче. Ведь если вы абонент Tele2, то сеть оператора позволяет смотреть видео даже в отдалении от городов. В зоне покрытия 4G-интернета Tele2 большинство населенных пунктов нашей области, традиционные места отдыха, а также основная протяженность трасс. Ну, а скорость подключения вас точно порадует.