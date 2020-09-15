новости
новости
Регистрация
«Академия Михайлова» добыла первую победу в МХЛ – 5:1
Фото предоставлено пресс-службой «Академии Михайлова».

«Академия Михайлова» добыла первую победу в МХЛ – 5:1

В выездной встрече новомосковская команда обыграла «Амурских тигров» из Хабаровска.

«Академия Михайлова» одержала первую победу в Молодежной хоккейной лиге. Новомосковская команда на выезде обыграла «Амурских тигров» из Хабаровска — 5:1.
 
Шайбы за «Академию» забивали Степан Мельниченко, Григорий Мешков, Даниил Ничухрин, Егор Арбузов. За хабаровчан отличился Андрей Желудков.
 
 
Следующую игру команды проведут 16 сентября в Хабаровске. Начало встречи в 6.00 МСК.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаХабаровск
Прочее
хоккейхоккейные матчиМХЛАкадемия Михайлова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Вот, кому-то достанется!»: Неадекватный туляк подрался с машиной. Видео
«Вот, кому-то достанется!»: Неадекватный туляк подрался с машиной. Видео
В ефремовском скейт-парке горе-мать чуть не угробила малыша. Видео
В ефремовском скейт-парке горе-мать чуть не угробила малыша. Видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.