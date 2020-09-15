«Академия Михайлова» добыла первую победу в МХЛ – 5:1

Фото предоставлено пресс-службой «Академии Михайлова».

В выездной встрече новомосковская команда обыграла «Амурских тигров» из Хабаровска.

«Академия Михайлова» одержала первую победу в Молодежной хоккейной лиге. Новомосковская команда на выезде обыграла «Амурских тигров» из Хабаровска — 5:1.

Шайбы за «Академию» забивали Степан Мельниченко, Григорий Мешков, Даниил Ничухрин, Егор Арбузов. За хабаровчан отличился Андрей Желудков.

Следующую игру команды проведут 16 сентября в Хабаровске. Начало встречи в 6.00 МСК.