В ефремовском скейт-парке горе-мать чуть не угробила малыша. Видео

Фото: скриншот видео.

Женщина катала ребенка в коляске по мини-рампе и несколько раз упала, уронив коляску с ребенком. Очевидцы заявляют, что она была не совсем трезвая.

Вчера, 14 сентября, по социальным сетям разлетелся ролик, на котором запечатлено, как женщина катает ребенка в прогулочной коляске по рампе местного скейт-парка.

В процессе катания она дважды падала на землю, роняя коляску с малышом.

Очевидцы пытались остановить женщину, но она продолжала прогулку, опасную для жизни ребенка.

Смотрим видео, выглядит дико:

– После того как она упала во второй раз, мы хотели отобрать у нее ребенка, но это сделал мужчина, который увел ее из скейт-парка. Однако чуть позже она вернулась и начала просто орать на всех, — рассказал MySlo один из очевидцев.