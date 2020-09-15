«Вот, кому-то достанется!»: Неадекватный туляк подрался с машиной. Видео

В соцсетях обсуждают поведение туляка, который отпинал автомобиль, припаркованный на ул. Кутузова недалеко от парка.

Мужчина сильно шатался – похоже, был в изрядном подпитии! Он несколько раз ногами ударил по пустой машине, а потом, качаясь, просто пошел своей дорогой.

Выходка попала за камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Ехавший в ней ребенок был явно возмущен поведением «странного дяди». Малыш уверенно заявил: «Вот кто-то придет, увидит царапину. За разбитую машину вот кому-то достанется!»

В соцсетях пользователи высказали предположение, что мужчина таким образом разгонял «белочек».