«Вот, кому-то достанется!»: Неадекватный туляк подрался с машиной. Видео
Ставший свидетелем происходящего ребенок был очень недоволен поведением взрослого странного дяди.
В соцсетях обсуждают поведение туляка, который отпинал автомобиль, припаркованный на ул. Кутузова недалеко от парка.
Мужчина сильно шатался – похоже, был в изрядном подпитии! Он несколько раз ногами ударил по пустой машине, а потом, качаясь, просто пошел своей дорогой.
Выходка попала за камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Ехавший в ней ребенок был явно возмущен поведением «странного дяди». Малыш уверенно заявил: «Вот кто-то придет, увидит царапину. За разбитую машину вот кому-то достанется!»
В соцсетях пользователи высказали предположение, что мужчина таким образом разгонял «белочек».
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