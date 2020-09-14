«Арсенал» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге – 1:3

Всё, финальный свисток. «Арсенал» снова проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:3. Дальше по курсу у нас домашний матч с «Сочи».

90+3' Сутормин прострелил по воротам, мяч попал в штангу!

90+1' Аджоев-младший заменил Эванса.

90' Три минуты добавлено ко второму тайму.

90' Семак делает последние замены в матче: вместо Дзюбы играет Ригони, вместо Караваева — Терентьев.

88' Судейская бригада решила, что офсайда не было — вот так Ерохин всё же поставил точку в матче. 3:1.

88' А тем временем судья всё-таки решил попросить помощи ВАР. Проверяют, чисто ли забил Ерохин.

87' Замена у оружейников: Минаев заменил Ткачева.

86' Ерохин забил гол «Арсеналу», но судья решил, что был офсайд.

84' Двойная замена у «Зенита»: Ерохин поменял Малкома, Сутормин — Мостового.

81' Дзюба! Получил передачу после углового, но до мяча дотянулся лишь подошвой, «снаряд» спокойно вылетел за пределы поля.

79' Ткачев жестко сыграл против Барриоса, желтая карточка.

78' А теперь опасно у ворот Нигматуллина, но пока Малком разворачивался с мячом, его удар успели заблокировать.

77' Замена у «Зенита»: Жирков вышел вместо Азмуна.

75' Эванс Кангва ударил головой в падении, но не попал по воротам.

74' Опасный момент!!! Какой же шанс для «Арсенала». Барриос в штрафной в последний момент выбил мяч из-под ног Ткачева и Пантелеева.

71' Владение мячом сейчас в пользу оружейников — 54 на 46%.

70' Снова Кингс! Решился на очередной удар издалека и опять мимо ворот.

70' «Зенит» убежал в контратаку: Малком целился в «девятку», но не попал в створ.

69' «Арсенал» стал задерживаться на половине поля «Зенита», оружейники стараются контролировать мяч.

66' Кингс! Из-за пределов штрафной бил в дальний угол, мяч пролетел мимо.

66' Дзюба пристреливался по воротам, но неудачно.

63' Малком принял мяч, развернулся и мощно пробил издалека. Мимо.

61' Ну что, сможет «Арсенал» отыграться, как считаете?

60' 2:1!!! Ковалев!

Классный удар получился у Юрия — мяч закрутился почти в уголок, ассист — за Соколом.

59' Ткачев пробивал издалека — мяч пролетел мимо ворот.

57' Первые замены у «Арсенала»: Громыко и Хлусевич покинули поле, вместо них вышли Пантелеев и Сокол.

56' Малком и Дзюба устроили «пожар» в штрафной Нигматуллина. Оружейникам сейчас очень повезло, что решающий удар у зенитовцев не получился.

54' Мостовой забил третий гол в ворота «Арсенала», но из офсайда. Снова тульские футболисты прозевали атаку соперника.

52' Хлусевич сделал прострельную передачу, но кому? Большой вопрос. В штрафной никого из партнеров не было.

49' Громыко пробил из-за пределов штрафной — вратарь «Зенита» без проблем мяч забрал.

48' Бауэр кинулся под мяч, чтобы помешать Мостовому прострелить по воротам.

46' Сразу же «Зенит» ринулся в атаку. Так, Барриос мог сразу же забивать, но его удар вышел очень неточным.

46' Второй тайм.

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+1' Хлусевич грубо сыграл против Кругового, желтая карточка арсенальцу.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

40' «Арсенал» провел неплохую атаку — Ткачев отправил пас Ковалеву, тот перевел мяч на противоположный фланг на Хлусевича, но у Даниила удар получился не самым идеальным.

38' «Зенит» снова налегке прорвался в штрафную «Арсенала», решающий удар наносил Мостовой — выше ворот.

37' Желтую карточку получил Барриос за фол против Эванса.

35' Эванс пробирался к воротам «Зенита» по флангу, но у него не получилось сделать передачу — Кангву прессинговали два соперника, в итоге он промахнулся по мячу.

34' Караваев обыграл троих (!) футболистов «Арсенала», забрался в штрафную и пробил. Нигматуллин выручил команду.

32' Главное, чтобы оружейники сейчас не посыпались.

31' Ну что ж такое! Наш старый знакомый Дзюба удваивает счет в матче. 2:0

Защитники «Арсенала» откровенно проспали Дзюбу, который в итоге остался один перед Нигматуллиным. Артем использовал свой шанс на 100%.

30' Владение мячом 62% на 38% в пользу «Зенита».

29' Угловой для хозяев: Сантос закинул мяч в штрафную, но оружейники вынесли «снаряд» подальше от ворот.

26' Снова в атаке «Зенит». Питерцы сфолили на Бауэре в штрафной «Арсенала».

25' Гол! Мостовой открыл счет в матче. 1:0

22' Момент для «Зенита»! Мостовой из штрафной пробивал головой в дальний угол, мяч пролетел мимо.

21' Тарас Бурлак получил желтую карточку — слишком явно придерживал Малкома.

18' Мостовой в штрафной пытался отдать передачу на ход Дзюбе, но Артему не хватило скорости.

15' Хлусевич в штрафной соперника боролся за мяч с двумя игроками «Зенита», но проиграл борьбу.

14' Громыко столкнулся с Мостовым, обоим футболистам понадобилась помощь медиков.

12' Мяч вышел за пределы поля от Беляева. Дуглас пробивал угловой — подача в центр штрафной, а там Бурлак помешал Ловрену прицельно пробить по воротам.

10' Нигматуллину пришлось вступать в игру — это Малком головой простреливал по воротам. Наш вратарь спокойно справился с ударом.

7' Хлусевич не по правилам остановил Малкома на фланге. Стандарт для «Зенита» исполнял сам пострадавший: подача Малкома в центр, там выше всех выпрыгнул Азмун и прострелил головой по воротам, удар вышел неточным.

2' Ко второй минуте на поле случилось несколько интересных моментов: Ковалев устроил забег к воротам «Зенита», но в штрафной у него мяч отобрали; следом оружейники пробивали угловой. Ну и завершилась серия атак ударом Кингса в ближний левый угол, но мяч пролетел мимо штанги.

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Матч рассудит сочинский арбитр Павел Кукуян. Ему будут помогать москвич Дмитрий Сафьян и Александр Богданов из подмосковной Вереи. Резервный судья — Антон Фролов (Москва). Арбитр VAR — Игорь Панин (Дмитров), арбитр AVAR — Илья Елеференко (Москва).

0' Небольшое интервью тренера «Зенита» Сергея Семака перед матчем клубной пресс-службе:

- «Арсенал» — очень хорошая и квалифицированная команда. По игре, количеству моментов смотрится очень прилично. В каких-то матчах просто не повезло. «Арсенал» демонстрирует очень хорошую игру как в атаке, так и в обороне. Есть хорошие игроки, которые могут в одиночку решить судьбу матча. Есть Луценко, один из лучших бомбардиров, который очень опасен в быстрых атаках и в штрафной площади. Эта команда демонстрирует хорошую игру, несмотря на то что сейчас находится ниже, чем ей хотелось бы. Но это все поправимо. Не сомневаюсь, «Арсенал» поднимется, потому что по качеству игры он смотрится хорошо.

0' Составы на матч уже известны:

0' Напомним, «Арсенал» лишился сразу двух лидеров команды. Наш нападающий Евгений Луценко еще не оправился после травмы, а полузащитник Даниил Лесовой перешел в московское «Динамо». Посмотрим, кто заменит этих игроков.

0' Интересные факты о предстоящем матче:

«Арсенал» — единственная в нынешнем сезоне команда, не набравшая ни одного очка на чужом поле.

«Зенит» не проигрывает на своем поле с декабря 2018 года.

0' Посмотрим на статистику:

0' «Зенит» сейчас расположился на третьем месте в турнирной таблице с 13 очками. Из шести сыгранных матчей питерцы добыли четыре победы, один раз проиграли и раз сыграли вничью.

У «Арсенала» дела намного хуже. Оружейники болтаются в зоне стыковых матчей с пятью очками. У наших ребят всего одна победа в текущем сезоне, две ничьих и три поражения.

0' Добрый день, футбольные болельщики! Соскучились по футболу? Сегодня нас ждет интереснейший матч «Арсенала» с «Зенитом». Игра 7-го тура проходит в Питере и стартует в 18.30. Болеем за оружейников вместе с Myslo!