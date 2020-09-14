В Туле чету Елистратовых поздравили с рождением сына и жестяной свадьбой

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В последний день лета туляки Александр и Оксана Елистратовы планировали отметить семейный праздник – восьмую годовщину со дня бракосочетания, именуемую в народе «жестяной свадьбой».

Немного неожиданным, но самым радостным подарком для супругов в этот день стало рождение сына. Лев стал вторым ребенком в семье молодых родителей – пять лет назад появился на свет их старший сын Глеб.

Первый в жизни документ Льва – свидетельство о рождении – был вручен семье Елистратовых под звуки музыки и аплодисменты гостей.

Супругам презентовали серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок новорожденному от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а также памятную метрику от комитета ЗАГС. Также родителям вручили памятку о сроках проведения необходимых профилактических прививок.