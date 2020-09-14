В Туле чету Елистратовых поздравили с рождением сына и жестяной свадьбой
Торжественную церемонию регистрации юного жителя областной столицы провели сотрудники городского комитета ЗАГС.
В последний день лета туляки Александр и Оксана Елистратовы планировали отметить семейный праздник – восьмую годовщину со дня бракосочетания, именуемую в народе «жестяной свадьбой».
Немного неожиданным, но самым радостным подарком для супругов в этот день стало рождение сына. Лев стал вторым ребенком в семье молодых родителей – пять лет назад появился на свет их старший сын Глеб.
Первый в жизни документ Льва – свидетельство о рождении – был вручен семье Елистратовых под звуки музыки и аплодисменты гостей.
Супругам презентовали серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок новорожденному от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а также памятную метрику от комитета ЗАГС. Также родителям вручили памятку о сроках проведения необходимых профилактических прививок.