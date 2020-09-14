Спортсменки ВК «Тулица» сделали прививки от гриппа

Вакцинацию также прошли все работники и персонал клуба.

Волейболистки «Тулицы» привились от гриппа. Девушки обезопасили себя от болезни во время ответственного и непростого игрового сезона. Директор клуба Валерий Московский отметил, что «Тулица» – профессиональная спортивная команда, и к здоровью игроков клуб тоже относится профессионально:

«Спортсменки прекрасно понимают, что от их самочувствия и состояния зависит работа всей команды. И любое недомогание во время крайне напряженного сезона может сказаться на общем результате. Поэтому, разумеется, мы сделали прививки и призываем всех туляков ответственно относиться к своему здоровью, чтобы максимально обезопасить себя».

Вакцинацию против гриппа прошли все игроки «Тулицы» и персонал спортивного клуба.