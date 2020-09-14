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Спортсменки ВК «Тулица» сделали прививки от гриппа

Спортсменки ВК «Тулица» сделали прививки от гриппа

Вакцинацию также прошли все работники и персонал клуба.

Волейболистки «Тулицы» привились от гриппа. Девушки обезопасили себя от болезни во время ответственного и непростого игрового сезона. Директор клуба Валерий Московский отметил, что «Тулица» – профессиональная спортивная команда, и к здоровью игроков клуб тоже относится профессионально:

«Спортсменки прекрасно понимают, что от их самочувствия и состояния зависит работа всей команды. И любое недомогание во время крайне напряженного сезона может сказаться на общем результате. Поэтому, разумеется, мы сделали прививки и призываем всех туляков ответственно относиться к своему здоровью, чтобы максимально обезопасить себя».

Вакцинацию против гриппа прошли все игроки «Тулицы» и персонал спортивного клуба.

 

Галерея
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 1
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 2
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 3
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 4
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 5
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 6
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 7
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 8
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 9
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 10
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 11
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 12
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 13
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 14
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 15
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 16
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 17
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 18
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 19
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 20
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 21
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 22
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 23
Волейболистки "Тулицы" сделали прививки от гриппа, Фото: 24
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