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В Алексине два дня ищут пропавшую пенсионерку

В Алексине два дня ищут пропавшую пенсионерку

Наталья Михайловна Донченко 12 сентября ушла в лес и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям региона с просьбой помочь в поисках 65-летней жительницы Алексина Натальи Михайловны Донченко, которая 12 сентября ушла в лес и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 172-174 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Одежда: бело-синяя кофта, синие джинсы, прорезиненные синие тапочки.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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Тульская областьАлексин

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