В Алексине два дня ищут пропавшую пенсионерку

Наталья Михайловна Донченко 12 сентября ушла в лес и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям региона с просьбой помочь в поисках 65-летней жительницы Алексина Натальи Михайловны Донченко, которая 12 сентября ушла в лес и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 172-174 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Одежда: бело-синяя кофта, синие джинсы, прорезиненные синие тапочки.