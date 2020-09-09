Кубковый матч «Арсенала» с «Салютом» перенесли на другую дату
С такой просьбой тульский клуб обратился к сопернику.
Матч элитного группового раунда Кубка России по футболу между белгородским «Салютом» и тульским «Арсеналом», который должен был состояться 16 или 17 сентября, перенесли на другую дату. Игра состоится в Белгороде 23 сентября.
- С просьбой о переносе к нашей команде обратилась тульская команда. Мы пошли навстречу клубу Премьер-лиги, — сообщает пресс-служба белгородского клуба.
Напомним, еще одним соперником «Арсенала» по Кубку России является «Текстильщик» из Иваново. Этот матч запланирован на 21−22 октября.
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