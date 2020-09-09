новости
новости
Регистрация
Кубковый матч «Арсенала» с «Салютом» перенесли на другую дату

Кубковый матч «Арсенала» с «Салютом» перенесли на другую дату

С такой просьбой тульский клуб обратился к сопернику.

Матч элитного группового раунда Кубка России по футболу между белгородским «Салютом» и тульским «Арсеналом», который должен был состояться 16 или 17 сентября, перенесли на другую дату. Игра состоится в Белгороде 23 сентября.

- С просьбой о переносе к нашей команде обратилась тульская команда. Мы пошли навстречу клубу Премьер-лиги, — сообщает пресс-служба белгородского клуба.

Напомним, еще одним соперником «Арсенала» по Кубку России является «Текстильщик» из Иваново. Этот матч запланирован на 21−22 октября.

Сюжет: Арсенал
Гурам Аджоев рассказал, сколько «Арсенал» получил за трансфер Лесового
Спорт
Гурам Аджоев рассказал, сколько «Арсенал» получил за трансфер Лесового
вчера, в 12:15, 31 4515 1
Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»
Спорт
Даниил Лесовой – тулякам: «С огромной теплотой буду вспоминать время, проведённое с вами»
7 сентября, в 21:10, 15 4228 -3
Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
Спорт
Официально: Игрок «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо»
7 сентября, в 18:16, 16 3676 0
Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»
Спорт
Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»
7 сентября, в 17:48, 25 1130 -2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:14 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаБелгород
Прочее
АрсеналФК СалютКубок России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки 31 случай коронавируса
В Тульской области за сутки 31 случай коронавируса
Хочешь стать успешным шахматистом? Запишись на занятия в Тульскую шахматную гостиную!
Хочешь стать успешным шахматистом? Запишись на занятия в Тульскую шахматную гостиную!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.