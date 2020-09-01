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Туляк завоевал Кубок Benelli по практической стрельбе из ружья

Туляк завоевал Кубок Benelli по практической стрельбе из ружья

По итогам этапов Кубка России тульские спортсмены стали золотыми призерами в командном зачете в стандартном классе.

В Брянске прошел финал кубка России по практической стрельбе из ружья — Кубок Benelli. Тульские спортсмены показали отличные результаты. Так, Сергей Конов занял первое место и стал обладателем главного трофея.
 

Максим Скопин занял третье место. В модифицированном классе победил Сергей Бессонов. В женском зачете (стандартный класс) тулячка Анна Галонска стала лучшей.
 

По итогам этапов Кубка России туляки стали золотыми призерами в командном зачете в стандартном классе и серебряными – в модифицированном.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:18 +6
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