Туляк завоевал Кубок Benelli по практической стрельбе из ружья

В Брянске прошел финал кубка России по практической стрельбе из ружья — Кубок Benelli. Тульские спортсмены показали отличные результаты. Так, Сергей Конов занял первое место и стал обладателем главного трофея.

Максим Скопин занял третье место. В модифицированном классе победил Сергей Бессонов. В женском зачете (стандартный класс) тулячка Анна Галонска стала лучшей.

По итогам этапов Кубка России туляки стали золотыми призерами в командном зачете в стандартном классе и серебряными – в модифицированном.