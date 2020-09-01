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В тульских колониях 1 сентября за парты сели 648 человек
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульских колониях 1 сентября за парты сели 648 человек

А в профессиональном образовательном учреждении № 79 осужденные могут освоить профессию, которая поможет им найти работу после освобождения.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Тульской области отметили День знаний. В общеобразовательных школах и филиалах профессионального образовательного учреждения № 79 прошли уроки мира.

В этом учебном году в школах за парты сели 648 человек, в образовательном учреждении № 79 приступили к занятиям 926 обучающихся по разным профессиям.

Руководители учебных групп рассказали учащимся об истории Дня знаний и почтили минутой молчания память жертв теракта в Беслане. Основной темой урока мира в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал героизм школьников и студентов в военные годы.

На мероприятиях лучшим выпускникам 2019-2020 учебного года были вручены благодарственные письма за успехи в обучении и освоении рабочей профессии. В начавшемся учебном году в Образовательном учреждении № 79 планируется подготовить 1850 квалифицированных рабочих, многие из которых после освобождения пополнят рынок труда.

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