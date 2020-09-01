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Тульские студенты начнут учебный год с добровольческой акции «Экодобро»
Фото Екатерины Олейник

Тульские студенты начнут учебный год с добровольческой акции «Экодобро»

Все желающие смогут с помощью организаторов провести тематическое мероприятие и побороться за экопризы.

Ассоциация «зеленых» вузов России 5 сентября запустит общероссийскую акцию «Экодобро», открывающую марафон студенческих экологических инициатив. Она позволит инициативным юношам и девушкам попробовать себя в роли организаторов экологических активностей.

Организаторы «Экодобра» собрали «подсказки» о возможных онлайн- и офлайн-форматах активностей в специальном «меню проектов», которое можно найти здесь. Виртуальное мероприятие можно провести в форме челленджа, викторины, флешмоба или прямого эфира. Также участника предлагают организовать посадку деревьев, семинар по экологичному образу жизни, акцию по сбору вторичного сырья и многое другое.

Присоединиться к акции могут отдельные добровольцы и студенческие команды. Нужно зарегистрироваться на сайте в качестве организатора, определиться с тематикой мероприятия, провести его, опубликовать пост в соцсетях с хэштегом  #экодобро2020 и поделиться им с организаторами.

Подключиться к «Экодобру» можно с 5 по 20 сентября. Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников, а команда-лидер выиграет путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов, который состоится в ноябре. Два самых активных участника получат полезные экопризы.  Итоги акции будут подведены не позднее 10 октября.

Подробней об акции можно узнать на сайте и в группе проекта «ВКонтакте».

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