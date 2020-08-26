Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко из-за травмы пропустит три недели

Фото пресс-службы «Арсенала».

А это значит, что игрок не поедет на сборы национальной команды.

Восстановление получившего травму в матче с «Химками» нападающего «Арсенала» Евгения Луценко составит не менее трех недель. Как сообщает клубная пресс-служба, сегодня футболист прошел МРТ-обследование. Оно подтвердило предварительный диагноз: повреждение мышцы задней поверхности левого бедра.

Ситуацию с Евгением прокомментировал главный врач «Арсенала» Александр Резепов:

- На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы — интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм.

Отметим, что по ужасному стечению обстоятельств это повреждение Луценко получил после вызова в сборную России. Выступление за национальную сборную должно быть стать для Евгения дебютным.