Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко из-за травмы пропустит три недели
А это значит, что игрок не поедет на сборы национальной команды.
Восстановление получившего травму в матче с «Химками» нападающего «Арсенала» Евгения Луценко составит не менее трех недель. Как сообщает клубная пресс-служба, сегодня футболист прошел МРТ-обследование. Оно подтвердило предварительный диагноз: повреждение мышцы задней поверхности левого бедра.
Ситуацию с Евгением прокомментировал главный врач «Арсенала» Александр Резепов:
- На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы — интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм.
Отметим, что по ужасному стечению обстоятельств это повреждение Луценко получил после вызова в сборную России. Выступление за национальную сборную должно быть стать для Евгения дебютным.