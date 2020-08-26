В Туле ищут близких неизвестного пациента психбольницы
Мужчина находится в лечебном учреждении более месяца.
С 14 июля 2020 года в психиатрической больнице ГУЗ ТО КПБ № 1 им.
Приметы: рост 175-180 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы черные.
Был одет: черная куртка на молнии с надписью, серая футболка.
Если вы обладаете информацией об этом человеке или его семье, свяжитесь с инфоргом поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8 (953) 422-49-01 (Кристина) либо звоните на общий номер «ЛА» 8 (800) 700-54-52.
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