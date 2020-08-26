Лучшие велосипедисты съедутся на международные соревнования «Гран-при Тулы»

С 27 по 29 августа в областной столице на велотреке пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». Участниками турнира станут лучшие велосипедисты страны. В соревнованиях примут участие и тульские спортсмены.

В программе соревнований: командный спринт, скретч, спринт, групповая гонка по очкам, кейрин и мэдисон.

Официальное открытие состоится 27 августа в 15.30. Утренняя программа соревнования начнется в 11.00, вечерняя — в 16.00.

Вход на велотрек свободный.