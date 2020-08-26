Под Тулой археологи нашли древнее городище

Фото предоставлено музеем-заповедником «Куликово поле».

В поиске памятников археологии, расположенных на территории Тульских засек, специалисты музея-заповедника «Куликово поле» открыли новое городище. Обнаруженные там находки приоткрывают ранние страницы истории заселения нашего края в эпоху раннего железного века и Великого переселения народов.

По материалам Московского археологического общества 1873 года, на бывших землях госпожи Кривцовой у села Ломинцево, Ломинцевской волости, Крапивенского уезда была известна «местность под названием «Городище», которая находилась при реке Упе».

Как говорят археологи, выявленное в 2020 году городище можно с уверенностью соотнести с упомянутой местностью. Это значит, что обнаружен еще один памятник археологии, известный по дореволюционным материалам, локализация которого до последнего времени была непонятна.

Городище расположено на территории Тульских засек, недалеко от села Ломинцево и деревни Гора Услань, на левом берегу реки Упы, на мысу, образованном двумя оврагами. Высота площадки городища над уровнем воды в Упе составляет около 15-20 метров. Городище с напольной стороны защищено двумя валами и рвом. За валами городища располагается селище.

Интересно название населенного пункта, по которому этот памятник получил наименование – Гора Услань. Согласно словарю В. Даля «услань», «услон» обозначает спуск или подъем, покатость под гору и в гору: на услань, в гору. Действительно, высота берега реки Упы составляет здесь около 90 метров, представляя собой нечто подобие горы. Вероятно, с этим и связано происхождение этого редкого не только для наших мест топонима.

Городище представляет собой многослойное поселение, жизнь на котором началась еще в самом начале раннего железного века (середина I тысячелетия до н.э.) и продолжалась всю вторую половину I тысячелетия до н.э.

Среди находок, относящихся к этому этапу заселения памятника, следует отметить фрагмент изделия (возможно, это застежка) с зооморфным окончанием (голова лошади) и бронзовое коническое навершие булавки скифского типа.

Находки фрагмента литейной формы, литника, маленького прокованного бронзового брусочка, а также многочисленные выплески бронзы свидетельствуют о развитом на городище в эпоху раннего железного века бронзолитейном производстве. Не меньший интерес вызывают находки фрагментов лепных горшков. Некоторые черепки с орнаментом в виде вдавлений палочкой, на некоторых читаются оттиски веревочки, это так называемая текстильная керамика.

В середине I тысячелетия нашей эры площадка городища была заселена раннеславянским населением. Поселения этого времени были выявлены также в непосредственной близости от городища.

Среди найденных предметов, относящихся к этому периоду, можно отметить фрагмент бронзового зеркала.

Разведочные исследования в приваловой части площадки городища показали наличие серьезных укреплений в эпоху раннего железного века (юхновская культура, IV-III вв. до н.э.).

Были открыты две частокольные канавы, которые опоясывали поселение с напольной стороны, и вероятно, по всему его периметру. Укрепления представляли собой две параллельно стоящих стены. С поселением юхновской культуры связаны находки бронзовых изделий и многочисленные следы бронзолитейного производства.

На склоне городища был изучен более чем полутораметровый хорошо стратифицированный культурный слой. Он дал представление об основных этапах заселения площадки городища в эпоху раннего железного века – от 7-6 веков до нашей эры до первых веков нашей эры.