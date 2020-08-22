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Новомосковская «Академия Михайлова» обыграла ярославский «Локомотив»
Фото: AKM-Online NMSK

Новомосковская «Академия Михайлова» обыграла ярославский «Локомотив»

Встреча закончилась со счетом 2:1.

«Академия Михайлова» из Новомосковска обыграла ярославский «Локомотив» в рамках полуфинала Кубок губернатора Тульской области по хоккею.
 
Первым был гол в ворота новомосковцев, но на последней минуте первого периода они смогли выровнять счет. Решающая шайба, которая обеспечила «Академии Михайлова» выход в финал Кубка, была забита в третьем тайме.
 
Встреча закончилась со счетом 2:1.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:05 +1
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