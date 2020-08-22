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В Донском задержали юного серийного вора
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

В Донском задержали юного серийного вора

По версии полиции, на счету подозреваемого кражи велосипедов, бензопилы, бензотриммера и набора инструментов.

В Донском Тульской области сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж. На данный момент предполагается, что злоумышленник совершил не менее трех преступлений.
 
«По предварительным данным, в двух случаях злоумышленник забирал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах домов, а однажды проник в дачный домик и похитил, предположительно, с целью сбыта бензопилу, бензотриммер и набор инструментов», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Проведенные оперативные мероприятия позволили полицейским изобличить в противоправных деяниях 16-летнего местного жителя. Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. Подозреваемый проверяется на возможную причастность к другим кражам на территории города.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +1
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Тульская областьДонской

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