В Донском задержали юного серийного вора

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По версии полиции, на счету подозреваемого кражи велосипедов, бензопилы, бензотриммера и набора инструментов.

В Донском Тульской области сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж. На данный момент предполагается, что злоумышленник совершил не менее трех преступлений.

«По предварительным данным, в двух случаях злоумышленник забирал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах домов, а однажды проник в дачный домик и похитил, предположительно, с целью сбыта бензопилу, бензотриммер и набор инструментов», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.