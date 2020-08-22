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В Туле пьяный водитель с ребенком в салоне попал в аварию, скрываясь от ДПС
Фото и видео предоставлены очевидцем происшествия

В Туле пьяный водитель с ребенком в салоне попал в аварию, скрываясь от ДПС

Автомобиль повредил две машины во дворе.

Поздно вечером, 21 августа, на ул. Гагарина в поселке Косая Гора произошло ДТП. По предварительной информации, пытаясь скрыться от преследовавших его гаишников, у дома №15 водитель Lada Priora сначала зацепил стоявший ВАЗ-2114, потом отлетел в бордюр и после врезался в Toyota RAV4.
 
По словам очевидцев, за рулем Priora был нетрезвый мужчина, а в салоне легковушки на заднем сиденье находился ребенок.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp, Viber 24/7).

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:22 +9
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Место
ТулаКосая Гора

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