В Туле пьяный водитель с ребенком в салоне попал в аварию, скрываясь от ДПС

Фото и видео предоставлены очевидцем происшествия

Поздно вечером, 21 августа, на ул. Гагарина в поселке Косая Гора произошло ДТП. По предварительной информации, пытаясь скрыться от преследовавших его гаишников, у дома №15 водитель Lada Priora сначала зацепил стоявший ВАЗ-2114, потом отлетел в бордюр и после врезался в Toyota RAV4.

По словам очевидцев, за рулем Priora был нетрезвый мужчина, а в салоне легковушки на заднем сиденье находился ребенок.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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