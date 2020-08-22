В Тульской области мать и дочь занимались наркоторговлей

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Веневе суд вынес приговор 47-летней тулячке и ее 29-летней дочери. В зависимости от роли и степени участия, их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, в крупном размере.

Женщин задержали летом прошлого года. В тот момент они ехали на машине, намереваясь спрятать наркотики в тайники, чтобы потом их удаленно продавать. Злоумышленницы не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны полицейскими. При этом одна из них оказалась наркоманкой и при досмотре у нее нашли вещество, которая она приготовила для себя.

«Из незаконного оборота изъято более 278 г наркотических средств. Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности подсудимых и приговорил их к лишению свободы на сроки от 11 лет до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.