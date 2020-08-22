новости
новости
Регистрация
В Тульской области мать и дочь занимались наркоторговлей
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области мать и дочь занимались наркоторговлей

Суд назначил женщинам внушительные сроки в исправительной колонии.

В Веневе суд вынес приговор 47-летней тулячке и ее 29-летней дочери. В зависимости от роли и степени участия, их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, в крупном размере.
 

 
Женщин задержали летом прошлого года. В тот момент они ехали на машине, намереваясь спрятать наркотики в тайники, чтобы потом их удаленно продавать. Злоумышленницы не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны полицейскими. При этом одна из них оказалась наркоманкой и при досмотре у нее нашли вещество, которая она приготовила для себя.
 
 
«Из незаконного оборота изъято более 278 г наркотических средств. Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности подсудимых и приговорил их к лишению свободы на сроки от 11 лет до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:03 +5
Другие статьи по темам
Событие
наркоторговлякриминалприговор судаприговор
Место
ТулаТульская областьВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Благодаря дублю Лесового «Арсенал» обыграл «Динамо» в Туле – 2:0
Благодаря дублю Лесового «Арсенал» обыграл «Динамо» в Туле – 2:0
В Донском задержали юного серийного вора
В Донском задержали юного серийного вора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.