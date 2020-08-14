В Тульской области ищут родственников погибшего в Белоруссии красноармейца

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Федор Иванович Краснов погиб в 1944 году возле деревни Лудчица в Могилевской области.

Во время поисковой экспедиции «Днепровский рубеж – 2020» поисковики клуба «Виккру» (Беларусь) вместе с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь в районе Лудчицкой высоты (Быховский район Могилевской области) обнаружили останки восьми бойцов РККА.

При одном из красноармейцев была найдена подписанная фляга, которая помогла установить его личность. Им оказался туляк Федор Иванович Краснов 1905 года рождения. Звание – рядовой, был призван Пролетарским РВК, последнее место службы – 380-я стрелковая дивизия, отдельный лыжный батальон.

Федор Краснов погиб 2 марта 1944 года около деревни Лудчица Быховского района Могилевской области. Жена – Пелагея Васильевна Промышляева проживала в Туле на ул. Епифанской, д. 14.