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Без охоты никто не останется: 5 августа в Тульской области стартует новый охотничий сезон

Без охоты никто не останется: 5 августа в Тульской области стартует новый охотничий сезон

Об этом заявил директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Королев.

С 5 августа в Тульской области открывается летне-осенний сезон охоты на птицу с подружейными собаками. Охота на водоплавающую дичь и барсука будет разрешена с 15 августа. На зайцев, лосей, бобров, ондатр в угодьях региона поохотиться можно будет только осенью.  

—  В Тульской области общая площадь охотничьих угодий более 2,5 млн гектаров. В регионе насчитывается 30 общедоступных охотничьих хозяйств, расположенных в 17 районах. И еще 76 частных. Так что без охоты никто не останется, - заявил директор департамента охотничьего хозяйства минприроды Тульской области Алексей Королев.

По его словам, в Тульской области выдано более 40 тысяч охотничьих билетов, активными охотниками являются более 20 тысяч туляков.

Кстати, выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Чтобы получить документ, заявку нужно подать через портал госуслуг, согласование займет около пяти дней.

—  Мы ведем активную борьбу с браконьерами. 140 инспекторов проводят регулярно профилактические мероприятия – мы считаем, важно предотвратить уничтожение животных, а не констатировать факт нарушения правил охоты и выписывать штрафы, считает Алексей Королев.

По его словам, в этом году выявлено 57 нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Предъявлено 7 исков о возмещении ущерба, нанесенного объектам животного мира, на сумму 560 тысяч рублей. Возбуждено 3 уголовных дела, 4 материала направлены в правоохранительные органы для проверки.

Для восполнения поголовья животных в лесах Тульской области 15 охотпользователям выданы разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. В 17 вольерах хозяйства содержатся 1067 голов, среди них особи благородного и пятнистого оленей, марала, европейской лани.

—  В предыдущие периоды у нас резко сократилось поголовье кабанов из-за вспышки чумы свиней. Это повлияло на состояние флоры и фауны. Выросло поголовье мелких животных и птиц, пояснил Алексей Королев.

По его словам, в регионе «стабильно напряженная ситуация» по бешенству. Для борьбы с этим опасным заболеванием в охотхозяйствах раскладывают вакцины в местах прикорма животных, у лисьих нор.

—  Если вы увидели дикое животное, которое ведет себя странно, не приближайтесь к нему. Если к вам на дачу забежал лисенок, вы увидели на дороге ежика, не трогайте их, тем более не тащите в дом к детям. Они могут быть переносчиками бешенства, предупредил Алексей Королев.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 13:02 0
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Люди
Алеексей Королев
Место
Тульская область

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