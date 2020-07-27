В Туле работает спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

В Туле работает тренировочный спортивный зал для подготовки к гонкам с препятствиями (OCR). Бесплатные тренировки проводятся в рамках социального проекта фан-клуба ПФК «Арсенал» при поддержке министерства молодежной политики региона.

Зал оборудован рукоходами различной сложности. Все желающие могут на безвозмездной основе попробовать свои силы в новом спортивном направлении.

Спортзал находится в Заречье на ул. Октябрьской, 18-а. Для записи в группу звоните по тел. 8 (953)423−29−60, Сергей.

Одна из самых популярных гонок с препятствиями — «Гонка героев», которая ежегодно проходит по всей России. В этом году ориентировочная дата проведения массового соревнования в Туле — 5 сентября.

Большой фоторепортаж с прошлогодней гонки смотрите здесь.