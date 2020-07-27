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Внимание, розыск! В Новомосковске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

Внимание, розыск! В Новомосковске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

Стали очевидцем этого происшествия? Сообщите в Госавтоинспекцию.

В Новомосковске 26 июля в 19.35 в районе дома № 98 по ул. Вахрушева неизвестный водитель сбил 15-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев этого происшествия.

Если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), сообщайте об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7(48762)6-22−73 (Новомосковск), +7(4872)32−45−00 или +7(4872)32−45−02 (Тула). Также можно написать Госавтоинспекции в соцсетях — «ВКонтакте» или в Instagram.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +5
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