Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» со счётом 3:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В Екатеринбурге завершился матч местного «Урала» с тульским «Арсеналом». Первый тайм закончился ничьей – на 14-й минуте гол забил Даниил Хлусевич, но спустя 24 минут хозяева сравняли счёт.

На 74-й минуте встречи Пантелеев прямым ударом со штрафного отправил мяч в ворота уральцев. Арбитр добавил к игре пять минут – в это время Сергей Ткачев увеличил преимущество «Арсенала».

Матч закончился со счётом 3:1. За время игры трое туляков получили «горчичники» – Анри Хагуш, Кингс Кангва и Горан Чаушич.