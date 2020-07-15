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Советские пенсии не пересчитают: в ПФР опровергли массовый фейк

Советские пенсии не пересчитают: в ПФР опровергли массовый фейк

Перерасчёт пенсий за советский стаж был произведён 10 лет назад.

В интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж, на который могут рассчитывать граждане России. Отделение ПФР по Тульской области разъясняет: переоценка пенсий граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время), прошла 1 января 2010 года. Этот процесс назывался валоризацией.

Формула перерасчета была для всех едина: расчетный  пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года увеличился на 10%. Плюс прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. 

Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. Весь советский стаж при этом учтён, необходимости в перерасчёте нет.

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