Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев представили депутатам гордумы отчеты о работе

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Тула – динамично развивающийся город с устойчивым социально-экономическим положением. На протяжении последних лет она неизменно входит в тройку лидеров среди городов-столиц субъектов ЦФО. По итогам 2019 года город занимает 3-ю позицию рейтинга. В 2019 году Тула приняла участие в пяти нацпроектах и семи региональных программах. В этом году на участие в национальных и региональных проектах в бюджете города предусмотрено 2,3 млрд рублей.

В конце 2019 года администрация разработала Концепцию социально-экономического развития муниципального образования на 2020-2024 годы. К ее реализации власти приступили уже в прошлом году. В документе нашли отражение восемь приоритетных направлений в следующих сферах: благоустройство и пространственное развитие, ЖКХ, строительство жилья, демография и поддержка семьи, укрепление здоровья и развитие спорта, формирование благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для развития бизнеса, модернизация транспорта и дорожной инфраструктуры.

Представляя коллегам отчет за минувший год, Ольга Слюсарева напомнила, что действующий состав Думы приступил к работе 27 сентября 2019 года. За четыре месяца было проведено шесть заседаний депутатского корпуса, принято более ста решений. В их числе – принятие бюджета на 2020-й и два последующих года. По доходам он утвержден в сумме 17,2 млрд рублей, по расходам –18,1 млн рублей.

По словам градоначальника, традиционно главный финансовый документ сохраняет социальную направленность: 60% расходов направлено на финансирование образования, культуры, спорта, сферы соцполитики.

Заложены ассигнования на строительство и модернизацию детских садов, школ, спортобъектов.

Ольга Слюсарева – На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направлено порядка 30%. Предусмотрено финансирование строительства и замены сетей водоснабжения, водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения; обеспечение качественным водоснабжением сельских населенных пунктов Ленинского района. Значительные средства выделены на транспорт и дорожное хозяйство.

Дмитрий Миляев добавил, что бюджет за 2019 год исполнен по доходам на 15,7 млрд рублей (96,2% годового плана), по расходам – на 16,9 млрд рублей (95,7% годового плана), 90% общего объема расходов (15,3 млрд рублей) направлено на исполнение 25 муниципальных программ.

Одно из приоритетных направлений в работе городских властей – создание комфортных условий для жизни.

Так, особое внимание администрация города уделяет развитию транспортной инфраструктуры и безопасным качественным автомобильным дорогам. В числе первоочередных задач – ликвидация ветхого и аварийного фонда и переселение граждан в благоустроенные квартиры.

Положительным моментом является стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для достижения таких результатов в отношении малышей от 0 до 3 лет строятся новые детские сады.

Дмитрий Миляев – В 2019 году в Туле введены в эксплуатацию учебный корпус в Центре образования №4, детские сады на улице Серебровской и в жилом комплексе «Солнечный». В этом году запланирована сдача еще трех социально значимых объектов. Финансирование строительства осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней.

Тула должна быть городом комфортным не только для жизни, но и для бизнеса. В связи со сложной экономической ситуацией в условиях пандемии коронавирусной инфекции в городе разработан и принят свой пакет мер поддержки.

Речь идет о снижении ставки единого налога на вмененный доход в два раза с 15% до 7,5% для пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса; отсрочке арендной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; отсрочке, а для категорий МСП, включенных в перечень наиболее пострадавших от COVID-19, освобождении от арендной платы по аренде муниципального имущества; отсрочке платы за размещение нестационарного торгового объекта и (или) по договору аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов. Депутаты единогласно поддержали данное решение в мае текущего года.

Кроме этого на заседании 15 июля народными избранниками принято решение об установлении и введении в действие на территории муниципального образования город Тула налога на имущество физических лиц. Его цель – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами помещений в торговых центрах, на деятельность которых распространяются ограничения в период действия режима повышенной готовности на территории Тульской области.

Так, в случае освобождения субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами помещений в торговом центре, от уплаты арендной платы или понижения ежемесячной арендной платы в размере не менее чем на 50 процентов, на срок приостановления (запрета) их деятельности в период действия режима повышенной готовности на территории Тульской области, а также принятия арендодателем решения об отказе до 31 декабря 2020 года от повышения размера арендной платы по договору, такому арендодателю – владельцу помещений в торговом центре предоставляется льгота в виде уменьшения суммы налога на имущество физических лиц. Народные избранники также решили предоставить льготы по налогу на землю социально ориентированным некоммерческим организациям.

– Безусловно, наша деятельность строилась при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, органов исполнительной и законодательной власти, городской администрации прокуратуры города Тулы. Убеждена, сложившийся командный принцип работы и в дальнейшем позволит эффективно и конструктивно решать все городские вопросы, – отметила Ольга Слюсарева. – Уверена, нам удастся преодолеть трудности. Масштаб стоящих перед городом задач – значителен, но совместными усилиями мы добьемся намеченных результатов.