Последний домашний матч сезона: как болельщикам попасть на игру «Арсенал» – «Тамбов»

11 июля в 16.00 в Туле состоится матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Тамбовом». В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и согласно приложению к регламенту чемпионата России трибуны стадиона будут заполнены на 10%.

Как сообщает пресс-служба оружейников, право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота.

Перед входом у всех болельщиков, в том числе и у тех, кто приехал на личном автотранспорте, бесконтактным способом измерят температуру тела. Если она выше 37°, на стадион не допустят.

Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться всё время матча.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, зрителей разместят на расстоянии 1,5−2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами в 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные ворота.

Болельщиков просят прибыть на стадион заранее.