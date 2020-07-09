новости
новости
Регистрация
Последний домашний матч сезона: как болельщикам попасть на игру «Арсенал» – «Тамбов»

Последний домашний матч сезона: как болельщикам попасть на игру «Арсенал» – «Тамбов»

Трибуны Центрального стадиона будут заполнены на 10%.

11 июля в 16.00 в Туле состоится матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Тамбовом». В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и согласно приложению к регламенту чемпионата России трибуны стадиона будут заполнены на 10%.

Как сообщает пресс-служба оружейников, право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота.

Перед входом у всех болельщиков, в том числе и у тех, кто приехал на личном автотранспорте, бесконтактным способом измерят температуру тела. Если она выше 37°, на стадион не допустят.

Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться всё время матча.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, зрителей разместят на расстоянии 1,5−2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами в 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные ворота.

Болельщиков просят прибыть на стадион заранее.

Сюжет: Арсенал
После матча с «Динамо» «Арсенал» получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды
Спорт
После матча с «Динамо» «Арсенал» получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды
вчера, в 15:37, 9 1138 1
«Арсенал» — «Крылья Советов»: легко ли быть молодым?
Спорт
«Арсенал» — «Крылья Советов»: легко ли быть молодым?
вчера, в 11:40, 18 6708 0
Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков
Спорт
Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков
7 июля, в 11:55, 4 754 3
Тульских болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
Спорт
Тульских болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
6 июля, в 09:53, 24 3439 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналАрсенал - Тамбовболельщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в страшном ДТП с грузовиком погиб мужчина
В Тульской области в страшном ДТП с грузовиком погиб мужчина
Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»
Лекции по сторителлингу и драматургии, «прогулки» по Нью-Йорку и Гоа: июльская онлайн-программа «Октавы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.