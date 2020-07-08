После матча с «Динамо» «Арсенал» получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

Фото пресс-службы «Арсенала».

По итогам выездного матча с «Динамо» тульский «Арсенал» оштрафован на крупную сумму. Как сообщает РФС, за неподобающее поведение команды оружейники должны выплатить 100 тысяч рублей. Что имеется в виду? Шесть футболистов «Арсенала» получили предупреждения в матче.

Кроме того, КДК принял решение дисквалифицировать капитана туляков Кирилла Комбарова на три игры за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Также игрок выплатит 200 тысяч рублей штрафа.